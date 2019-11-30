В Сирии бьются в предсмертной агонии идлибские террористы, побитые САА и ВКС РФ

С предсмертной агонией состояние боевиков в Идлибе сравнил военный эксперт Андрей Кошкин. К такому результату, по его мнению, привело успешное наступление Сирийской арабской армии (САА).

Сирийская арабская армия успешно отразила нападение боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которая атаковала позиции САА в Идлибе. Во время атаки боевики использовали танки и тяжелые транспортные средства. Несмотря на это, военные САА справились с нападением и ликвидировали часть террористов.

Правительственные войска прошедшим летом провели весьма успешное наступление на юге Идлибсокй зоны, поэтому очередное нападение со стороны боевиков можно назвать предсмертной агонией, считает заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Террористы видят успешные действия правительственных войск, которым помогают зачищать территории от боевиков ВКС РФ. Также они видят совместные усилия России, Турции и официального Дамаска, в том числе принятие меморандума из 11 пунктов и их выполнение. Эти пункты являются основанием того, что со временем и проблема Идлиба будет решена, и, судя по всему, в этом будет участвовать Сирийская арабская армия», – отметил Кошкин.

Учитывая такую обстановку, боевики пытаются что-то предпринять. Однако никаких заметных перемен им ждать уже не приходится и они это понимают, но надеются на геополитический сдвиг, предполагает эксперт. Именно поэтому террористы решаются на подобные вылазки.