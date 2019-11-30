Курдские боевики не планируют подключаться к соблюдению меморандума РФ и Турции по Сирии

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с изданием «НьюИнформ» назвал российско-турецкое патрулирование районов Сирии на границе с Турцией важнейшим элементом меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой.

Он подчеркнул, что эта задача сейчас выполняется с успехом. Однако курдские боевики не намерены принимать участие в меморандуме, соответственно, возникают новые проблемы и новые вызовы. По словам эксперта, работы в регионе по-прежнему очень много. В первую очередь, нужно закончить с уничтожением формирований ИГ*.

Баранец напомнил, что бандформирования курдов, оккупировавшие сирийские нефтяные месторождения в Заевфратье, продолжают грабить народ страны и усугублять кризис.

«Буквально вчера была развернута крупная атака со стороны курдских экстремистов на провинцию Идлиб, там были и танки, и артиллерия — серьезная боевая схватка, были потери со стороны боевых формирований», — добавил военный эксперт.

Напомним, в начале октября началась турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских боевиков и ИГ*, а 22 октября президенты России и Турции подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы, который предусматривает совместное патрулирование территории.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.