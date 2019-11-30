Оппозиционно настроенные жители Гонконга вышли на митинг к британскому консульству и продемонстрировали полную покорность британской короне и ненависть к жителям материкового Китая. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Поводом для сбора стало история «гонконгского Скрипаля», которую срежиссировала британская сторона. Ее главный герой, житель Гонконга, который был служащим британского консульства, якобы был похищен, а затем отпущен китайцами с материка. Собравшиеся нарядились в маски с изображением его лица, чтобы выразить свою с ним солидарность.

Митинг у консульства сопровождала полиция, однако в действия собравшихся она не вмешивалась. Одним из ключевых моментов события стало вручение английскому чиновнику петиции с просьбой о защите жителей Гонконга от материкового Китая, ее передала девушка, вставшая на колени.

История Саймона Чена, который якобы являлся сотрудником британского консульства, еще недавно давал интервью мировым СМИ, а теперь признался, что огласил несколько заявлений о том, что его похитили, по просьбам Британии, которая оплатила ему эту услугу.

Никаких фактов, подтверждающих произошедшее предоставлено не было, но тем не менее западные СМИ решили, что Китай нападает на беззащитных рабочих, сотрудничающих с Великобританией. Последовала волна протестов, сначала мирных, но затем недовольство стало сопровождаться поджогами и даже нападениями на мирных жителей.