Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

 Соболь попыталась раздуть скандал на ремонте поликлиники, но запуталась в районах Москвы

Соболь попыталась раздуть скандал на ремонте поликлиники, но запуталась в районах Москвы
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

 Разрыв Мисураты с ПНС Ливии станет серьезным ударом по лидеру террористов Сарраджу

Разрыв Мисураты с ПНС Ливии станет серьезным ударом по лидеру террористов Сарраджу
Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

 Соболь попыталась раздуть скандал на ремонте поликлиники, но запуталась в районах Москвы

Соболь попыталась раздуть скандал на ремонте поликлиники, но запуталась в районах Москвы
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

 Разрыв Мисураты с ПНС Ливии станет серьезным ударом по лидеру террористов Сарраджу

Разрыв Мисураты с ПНС Ливии станет серьезным ударом по лидеру террористов Сарраджу
20:29   30 Ноября 2019
Весь мир

В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

В Гааге задержан 35-летний бездомный, порезавший ножом троих подростков

Полиция задержала мужчину в центре города, где он разгуливал с ножом и нападал на местных жителей.

Смуглого мужчину, одетого в черное, полиция задержала в самом центре города, на одной из ведущих торговых улиц Гааги, где он нападал на прохожих с ножом. Ранены оказались трое подростков. По предварительным данным, среди пострадавших нет россиян, пишет РИА Новости.

«В связи с нападением с ножом только что был задержан 35-летний мужчина в центре Гааги. У этого человека нет определенного места жительства. Он будет доставлен в полицейский участок и допрошен», — написала на официальном сайте городская полиция.

Причины такого поведения мужчины неизвестны. Как утверждают местные СМИ, полиция рассматривает все варианты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#нападение #гаага

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...