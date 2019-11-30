Полиция задержала мужчину в центре города, где он разгуливал с ножом и нападал на местных жителей.

Смуглого мужчину, одетого в черное, полиция задержала в самом центре города, на одной из ведущих торговых улиц Гааги, где он нападал на прохожих с ножом. Ранены оказались трое подростков. По предварительным данным, среди пострадавших нет россиян, пишет РИА Новости.

«В связи с нападением с ножом только что был задержан 35-летний мужчина в центре Гааги. У этого человека нет определенного места жительства. Он будет доставлен в полицейский участок и допрошен», — написала на официальном сайте городская полиция.

Причины такого поведения мужчины неизвестны. Как утверждают местные СМИ, полиция рассматривает все варианты.