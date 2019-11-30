Разрыв Мисураты с ПНС Ливии станет серьезным ударом по лидеру террористов Сарраджу

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между главарем террористов так называемого Правительства национального спасения (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Рейджепом Тайипом Эрдоганом Союз арабских племен Мисураты решил его бойкотировать. Это объясняется намерением защитить суверенитет страны от «турецкой опеки». Данное заявление со стороны Мисураты серьезно ударило по репутации террористов ПНС, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Фактически Мисурата является ключевым центром, который контролируют структуры ПНС, и его единственным союзником внутри страны. Однако теперь, когда конфликт вышел в публичную сферу, можно констатировать разрыв этого союза, в результате чего позиции Сарраджа сильно пошатнулись», - заявил ФАН Шаповалов.

По мнению собеседника агентства, причиной тому служит недальновидная политика лидера боевиков ПНС, игнорирующего национальные интересы страны. Кроме того, что действия Сарраджа повлекли гуманитарную катастрофу, они также способствовали усилению иностранного влияния на Ливию, в частности, со стороны Турции, что только обострило ситуацию внутри страны. Этого люди на подконтрольной ПНС территории простить не могут.

Шаповалов уверен в том, что обострится противостояние между разного рода формированиями внутри самого ПНС. Военно-политические группировки, поддержавшие это «правительство», состоят из разношерстных конгломератов, разных племенных союзов, радикальных исламистских элементов и не могут иметь единого мнения.

«Нельзя сказать, что у этого союза есть какая-то общая база — идейная или политическая — поэтому разрыв Мисураты с ПНС, который мы сейчас наблюдаем, может стать довольно серьезным прецедентом, который приведет к дальнейшему расколу этой шаткой структуры. После этого последует распад коалиции, поддержавшей «правительство», и, соответственно, крах самого ПНС», — сообщил политолог.

Помимо политических последствий демарша стоит ожидать и военных, отметил Шаповалов. Дело в том, что одними из самых боеспособных соединений на фронте под Триполи являются как раз ополчения из Мисураты, и, если они уйдут, фронт просто рассыплется.

«Это будет серьезным ударом по боевой мощи и воинской морали сил Сарраджа, от которого она, скорее всего, не оправится», — добавил политолог.

С ним согласен и президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин. По мнению эксперта, террористы могут утратить позиции под Триполи, лишившись поддержки Союза арабских племен Мисураты.

«Естественно, что неподконтрольные вооруженные силы просто не будут выполнять приказы правительства», — заявил Самонкин «Политике сегодня».

По мнению эксперта, если террористы ПНС утратят поддержку Мисураты, то будут вынуждены обратиться за поддержкой к Западу. Он подчеркнул, что ПНС Ливии не является самостоятельным правительством, а его верхушка подконтрольна Вашингтону. Это «правительство», в которое входят люди, принимавшие активное участие в свержении легитимного лидера Муаммара Каддафи при поддержке США в 2011 году.

«То есть, по сути дела, вот эта западная агрессия, которая привела к уничтожению независимости, суверенитета ливийского государства, к сожалению, сказывается спустя восемь лет», — подытожил Самонкин.

Напомним, северо-запад и столица Ливии- Триполи- на сегодняшний момент подконтрольны боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Эта структура представляет собой косвенно связанные друг с другом незаконные вооруженные формирования, воюющие между собой за сферы влияния и территории. Они состоят из элементов международных террористических организаций «Аль-Каида», ИГИЛ и «Братья-мусульмане» (все запрещены в РФ).

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию под названием «Аль-Карама», а весной этого года стартовал ее новый этап — по освобождению Триполи.