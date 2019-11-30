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Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

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20:01   30 Ноября 2019
Россия

Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

Беглов оценил готовность снегоуборочной техники Красносельского района к нступающей зиме

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил снегоплавительный пункт на Петергофском шоссе, 77 и оценил его готовность к зиме.

Беглов 30 ноября провел рабочий объезд Красносельского района, в ходе которого подтвердилась готовность местного снегоплавильного пункта и снегоуборочной технике к предстоящему зимнему периоду. В этот ССП поступает снег сразу из нескольких районов города — Красносельского, Петродворцового и Кировского.

Прошлой зимой пункт переработал 126 914 кубометров снега, а сначала открытия, которое было в 2012 году, снегоуборочная установка приняла уже 596 091 кубометр снега. В этом году объект был готов к работе уже 20 октября.

За уборку улиц в Красносельском районе Петербурга отвечает СПб ГУДП «Путь», в его штате есть как зимняя, так и всесезонная техника. Подготовка машин к зимнему сезону завершилась 26 ноября.

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Автор: Лев Собакин
#петербург #уборка снега #зимний сезон #александр беглов

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