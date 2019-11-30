На Чемпионате Европы- 2020 сборная России встретится на одном поле с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Таковы результаты жеребьевки.

Первая игра турнира для российской команды пройдет дома - на стадионе «Газпром-арена» в Петербурге сборная встретится с бельгийцами 13 июня.

17 июня россияне встретятся с финнами, опять же в Петербурге, 22 июня сборная РФ сыграет со сборной Дании в Копенгагене.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и один четвертьфинал.