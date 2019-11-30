Запад прекрасно знает, что МН17 был сбит по приказу Киева, заявил Марков

Окружной суд Гааги, куда в субботу была передана часть обвинительного заключения по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014 году, вынесет такое решение, которое будет удобно западному истеблишменту.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, которое он высказал в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия», Запад все чаще реализует подобные схемы с международными ведомствами.

При этом политолог добавил, что на Западе прекрасно осведомлены о том, по чьей инициативе был сбит малайзийский боинг – именно киевской верхушке, которая пришла к власти в результате государственного переворота, был нужен повод, чтобы объявить жителей Донбасса «террористами». И Киев не сам придумал эту схему, вероятно ее ему подсказали «западные партнеры», по совету которых украинские власти не стали закрывать небо над Донецкой областью, где ВСУ обстреливали своих же сограждан.

В данном случае, убежден Марков, задача заключается не в создании инфоповода, а в подготовке очередной провокации против России.

«Они пытаются как-то выбраться их этой ситуации, когда понятно, что MH17 был сбит в результате заговора киевского режима с целью объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями. К этому заговору, по всей видимости, были причастны спецслужбы США», - отметил Марков.

При этом он указал на то, что расследованием катастрофы занимаются страны, причастные к трагедии, поэтому можно не ожидать справедливого вердикта по этому делу.

«Сейчас "расследованием" занимаются спецслужбы Великобритании, Голландии, Австралии и Соединенных Штатов. То есть в нем участвуют частично виновники авиакатастрофы MH17. У них не очень получается, но они хотят довести дело до конца, чтобы к началу российского майдана было решение международного суда о якобы виновности властей РФ», – подчеркнул эксперт.

По словам Маркова, нет никаких сомнений в том, что в конце концов следователи выведут дело на антироссийскую линию, а затем коррумпированные судьи поступят также, как Стокгольмский арбитраж в деле «Газпрома» и «Нафтогаза», когда российская компания ни за что оказалась должна укранцам миллиарды долларов, или как WADA, сделавшее так, что самые большие любители допинга – США, Канада и Великобритания – оказались хорошими, а Россия – вдруг стала плохой.

Ранее Малайзия жестко раскритиковала западное расследование о крушении MH17. По словам премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, следствие даже не пытается расследовать причины трагедии, а подгоняет факты, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

«Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», - заявил премьер.

При этом он напомнил, что Запад без причин отказал Малайзии в том, чтобы принять участие в расследовании катастрофы и изучении самописцев.

Напомним, малайзийский боинг, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, где шли активные боевые действия. Украина не закрыла небо для гражданских самолетов и допустила трагедию, в которой погибли 298 человек.