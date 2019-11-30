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19:46   30 Ноября 2019
Весь мир

Запад прекрасно знает, что МН17 был сбит по приказу Киева, заявил Марков

Запад прекрасно знает, что МН17 был сбит по приказу Киева, заявил Марков

Окружной суд Гааги, куда в субботу была передана часть обвинительного заключения по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014 году, вынесет такое решение, которое будет удобно западному истеблишменту.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, которое он высказал в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия», Запад все чаще реализует подобные схемы с международными ведомствами.

При этом политолог добавил, что на Западе прекрасно осведомлены о том, по чьей инициативе был сбит малайзийский боинг – именно киевской верхушке, которая пришла к власти в результате государственного переворота, был нужен повод, чтобы объявить жителей Донбасса «террористами». И Киев не сам придумал эту схему, вероятно ее ему подсказали «западные партнеры», по совету которых украинские власти не стали закрывать небо над Донецкой областью, где ВСУ обстреливали своих же сограждан.

Запад прекрасно знает, что МН17 был сбит по приказу Киева, заявил Марков

В данном случае, убежден Марков, задача заключается не в создании инфоповода, а в подготовке очередной провокации против России.

«Они пытаются как-то выбраться их этой ситуации, когда понятно, что MH17 был сбит в результате заговора киевского режима с целью объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями. К этому заговору, по всей видимости, были причастны спецслужбы США», - отметил Марков.

При этом он указал на то, что расследованием катастрофы занимаются страны, причастные к трагедии, поэтому можно не ожидать справедливого вердикта по этому делу.

«Сейчас "расследованием" занимаются спецслужбы Великобритании, Голландии, Австралии и Соединенных Штатов. То есть в нем участвуют частично виновники авиакатастрофы MH17. У них не очень получается, но они хотят довести дело до конца, чтобы к началу российского майдана было решение международного суда о якобы виновности властей РФ», – подчеркнул эксперт.

По словам Маркова, нет никаких сомнений в том, что в конце концов следователи выведут дело на антироссийскую линию, а затем коррумпированные судьи поступят также, как Стокгольмский арбитраж в деле «Газпрома» и «Нафтогаза», когда российская компания ни за что оказалась должна укранцам миллиарды долларов, или как WADA, сделавшее так, что самые большие любители допинга – США, Канада и Великобритания – оказались хорошими, а Россия – вдруг стала плохой.

Запад прекрасно знает, что МН17 был сбит по приказу Киева, заявил Марков

Ранее Малайзия жестко раскритиковала западное расследование о крушении MH17. По словам премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, следствие даже не пытается расследовать причины трагедии, а подгоняет факты, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

«Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», - заявил премьер.

При этом он напомнил, что Запад без причин отказал Малайзии в том, чтобы принять участие в расследовании катастрофы и изучении самописцев.

Напомним, малайзийский боинг, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, где шли активные боевые действия. Украина не закрыла небо для гражданских самолетов и допустила трагедию, в которой погибли 298 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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