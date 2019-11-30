Соболь попыталась раздуть скандал на ремонте поликлиники, но запуталась в районах Москвы

Юрист признанного в России иностранным агентом ФБК Любовь Соболь хотела было прикрыться защитой прав москвичей, но снова всплыли ее истинные цели, ограничивающиеся самопиаром. Так, в опубликованном тексте, призывающем подписать петицию, которая якобы должна решить проблемы, возникшие в связи с ремонтом детской поликлиники, Соболь даже не смогла верно указать район, где эта самая больница находится.

Вопрос о ремонте поликлиники в московском районе Сокольники поставили еще в начале марта, тогда городская администрация инициировала целый масштабный процесс по реновации медицинских учреждений. Ремонтировать решили 135 зданий, на что некоторые москвичи отреагировали негативно, ведь теперь получить медицинскую помощь максимально близко к дому не получится, пока не завершатся работы. По этому поводу несколько родителей и составили петицию, ее главное требование — организовать прием врачей в филиалах поликлиники поближе к дому.

Любовь Соболь не прошла мимо проблемы горожан и «поддержала» их, разместив петицию в своем Telegram-канале. Однако текст, который опубликовала экс-юрист ФБК выявил ее настоящие цели, которые, судя по всему, ограничиваются собственным пиаром. Так, вместо верного места расположения клиники, района Сокольники, она указала район Сокол, который находится в тридцати с лишним минутах езды на автомобиле от места, где на самом деле расположено ремонтируемое учреждение. Это говорит только об одном, для Соболь главное не суть проблемы, а сам повод для критики властей.

Это несовпадение насмешило многих авторов других Telegram-каналов, которые одновременно иронично и серьезно отреагировали на публикацию Соболь, стремящейся раскритиковать властей по любым поводам.

«Что она опять вытворяет… Это эпический провал, кстати не первый. Все мы помним подлоги с «кухонными унитазами», помним подлоги на выборах и подкуп «отравленных школьников». Сейчас начала шатать медицину.», — написал Telegram-канал НеСоциальная Сеть (Тро Барбаросса).

Вероятно, найдутся читатели, которые посчитают такое несовпадение названий простым топографическим кретинизмом, которым можно оправдать и сложности с передвижением из одного пункта на карте в другой и отсутствие понимания того, как расположены объекты. Но с трудом получится объяснить этим рвущуюся всеми способами к власти Соболь, которая, будучи юристом, даже не смогла внимательно прочитать петицию москвичей, который якобы собралась «защитить».

Такое поведение вполне, как показало лето 2019 года, полностью в духе экс-кандидатки, которая, получив законный отказ от избиркома в участии в выборах, посчитала своим долгом расшатать политическую обстановку в стране. При этом отказано Соболь было из-за недостатка подписей, а затем выяснилось, что и те, которые имелись в наличии, были частично подделаны.