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19:03   30 Ноября 2019
Россия

Петербургские «Алые паруса» стали лучшим праздником в мире

Петербургские «Алые паруса» стали лучшим праздником в мире

Праздник выпускников «Алые паруса», который проходит в Петербурге в конце июня, выиграл Гран-при конкурса Best Event Awards World, а также несколько других наград.

Как сообщает в субботу Пятый канал, «Алые паруса» победили в категориях «Лучшее агентство в сфере организации праздников» и «Лучшее музыкальное событие».

Всего награды вручались в 23 номинациях, жюри оценивало праздники разных стран по таким критериям, как креативность идеи, атмосфера, вовлеченность участников, безупречность исполнения программы, метолы и инструменты воздействия, технологические инновации, эффективность, достижение заявленных целей, соответствие ценностям бренда и коммуникационной цели.

Конкурс Best Event Awards World с 2006 проводит компания ADC Group.

Напомним, праздник «Алые паруса» для выпускников школ придумали в Ленинграде в 1969 году и проводили десять лет - вплоть до 1979-го. Затем, после многолетнего перерыва по предложению президента России Владимира Путина праздник был возрожден в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2019 году праздник прошел в ночь с 23 на 24 июня и его посетило рекордное число гостей – 1,4 миллиона человек.

Петербургские «Алые паруса» стали лучшим праздником в мире

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Автор: Александр Люблинский
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