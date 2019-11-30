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Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
Захарова заявила, что в Прибалтике российские СМИ преследуют за историческую правду

Захарова заявила, что в Прибалтике российские СМИ преследуют за историческую правду

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Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии
18:19   30 Ноября 2019
Весь мир

Захарова заявила, что в Прибалтике российские СМИ преследуют за историческую правду

Захарова заявила, что в Прибалтике российские СМИ преследуют за историческую правду

Причиной, по которым российские средства массовой информации подвергаются преследованиям в прибалтийских странах является то, что они придерживаются исторической правды.

Такое мнение в субботу высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook и сопроводив ссылкой на публикацию информагентства Sputnik о выставке архивных документов, свидетельствующих о преступлениях, которые в годы Великой отечественной войны на территории оккупированной Псковщины совершали эстонские каратели.

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ - за историческую правду», - написала Захарова.

Выставка архивных документов открылась накануне в Общественной палате РФ в Москве в рамках проходящей там научно-практической конференции «Судьба солдата».

 

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Автор: Александр Люблинский
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