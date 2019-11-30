Милонов вскрыл сущность либеральных СМИ, которые разжигают социальную вражду

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Федерации заявил, что все попытки распространить экстремистские идеи на территории страны нужно жестко пресекать. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает главными экстремистами либеральные СМИ.

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет у нас жить, учиться и работать. В то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма и разного рода радикальных течений», — заявил Путин.

Эксперты считают, что руководителям либеральных СМИ нужно особенно обратить внимание на слова президента. Ведь именно такие издания зачастую транслируют экстремистские идеи, оправдывают терроризм и дают публично высказаться лицам, сотрудничающим с запрещенными в России террористическими группировками.

Депутат Госдумы Виталий Милонов не просто согласен с заявлением российского лидера, он убежден, что рассадниками экстремистских идей являются именно либеральные СМИ. По его мнению, необходимо положить этому конец и защитить права россиян вместо того, чтобы публично оправдывать терроризм.

«В понимании либералов, нужно защищать только права меньшинств, а защищать права обычных людей — не надо. Именно либеральные СМИ призывают в том числе к революциям, к убийствам, это у них появляются заявления, что нужно вешать людей, которые находятся во власти, и так далее. Это и есть самый настоящий экстремизм», — считает Милонов.

Также депутат отметил, что подобным изданиям стоит задуматься и понять, что правила для всех должны быть одинаковыми. Ведь сейчас, по его словам, есть дисбаланс: либеральные СМИ постоянно жалуются на нарушение их прав, однако сами не считаются чужими правами и разжигают социальную вражду.

«На мой взгляд, либеральные СМИ являются главными экстремистами в нашей стране», — заключил Милонов.

Почти неделю назад Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало первую часть большого расследования о людях, связанных и сотрудничающих с боевиками в Сирии. Главным героем этой части стал журналист либерального издания «Новая газета» Денис Коротков. В тексте приведены доказательства его связи с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Так, Коротков не впервые обратил на себя внимание по подобному вопросу, ранее, в 2017 году у одного из найденных трупов боевиков была распечатка, на которой был указан номер его мобильного телефона. Но на этот раз улики были менее косвенными, ФАН взял эксклюзивное интервью у юного экс-террориста. Молодой человек рассказал, что долгое время был на связи с русским мужчиной, позже понял, что он журналист, и даже читал тексты, которые Коротков писал с его слов.

Через некоторое время после публикации расследования в сети появилась петиция, авторы которой призвали спецслужбы проверить факт о сотрудничестве Короткова с боевиками. С текстом расследования познакомились и в Кремле, как сообщил ФАН пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Также направлены запросы в различные структуры, в том числе в ФСБ, с просьбой провести проверку деятельности либерально журналиста. Руководство «Новой газеты», которое наняло для работы Короткова отказалось комментировать данные о его связях с ИГ и получения гонораров от беглого олигарха Ходорковского.