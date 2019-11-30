Все обманутые дольщики в Петербурге получат жилье в 2020 году, заверил Беглов

Проблема обманутых дольщиков в Петербурге является приоритетной для Смольного. Об этом в субботу заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, который в субботу совершил объезд Красносельского района, все обманутые дольщики города получат жилье до конца следующего года, а дольщикам ГК «Город» ключи от их квартир вручат самое позднее в марте. При этом Беглов посоветовал будущим новоселам не торопиться брать ключи в том случае, если у них возникнут какие-то замечание к застройщикам.