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Все обманутые дольщики в Петербурге получат жилье в 2020 году, заверил Беглов

Все обманутые дольщики в Петербурге получат жилье в 2020 году, заверил Беглов

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17:30   30 Ноября 2019
Россия

Все обманутые дольщики в Петербурге получат жилье в 2020 году, заверил Беглов

Все обманутые дольщики в Петербурге получат жилье в 2020 году, заверил Беглов

Проблема обманутых дольщиков в Петербурге является приоритетной для Смольного. Об этом в субботу заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, который в субботу совершил объезд Красносельского района, все обманутые дольщики города получат жилье до конца следующего года, а дольщикам ГК «Город» ключи от их квартир вручат самое позднее в марте. При этом Беглов посоветовал будущим новоселам не торопиться брать ключи в том случае, если у них возникнут какие-то замечание к застройщикам.

«Если ты берешь ключи, то тогда уже предъявляй претензии, чтобы были все недоделки сделаны. Но мы эту проблему решим. Мы закрыли этот вопрос, все 12 домов, у меня сомнений нет, январь-февраль, максимум – март, ключи будут полностью выданы строителями жильцам», - заявил градоначальник, слова которого приводит информационное агентство «Невские новости».

 

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Автор: Александр Люблинский
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