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17:02   30 Ноября 2019
Россия

Диетолог рассказала, кому можно и кому нельзя есть красную икру

Диетолог рассказала, кому можно и кому нельзя есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в чем польза деликатеса, как его правильно принимать в пищу и кому лучше от него воздержаться.

Красная икра, излюбленный деликатес для многих, содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, в том числе и омега-3, а также множеством других полезных веществ, отметила диетолог. При этом, в красной икре содержится много холестерина и соли, которые вредят людям с повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, Соломатина подметила, что в красной икре много витаминов и ее часто приносят больным в палаты. Однако не каждому пациенту она пойдет на пользу.

«Если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли такой гостинец», — сказала она.

Также Соломатина напомнила, что раньше в красную икру добавляли уротропин для того, чтобы она дольше хранилась. Позже его запретили из-за вреда, который он может нанести человеческому организму, однако, убеждена врач, некоторые недобросовестные производители могут и сегодня добавлять опасное вещество в икру. Поэтому, советует диетолог, лучше выбирать красную икру известных брендов.

Специалист также добавила, что деликатес консервируется за счет добавление бензоната натрия Е211, который вредит страдающим астмой, дерматитом и аллергикам. Кроме того, врач, подчеркнула, что гораздо безопаснее покупать икру в банках, на которых выдавлен срок годности, потому что напечатанные цифре «можно стереть и написать заново».

Врач посоветовала не злоупотреблять пользой красной икры и не «есть ее ложками». По словам эксперта, достаточно сделать небольшой бутерброд с одной чайной ложкой красной икры на зерновом хлебе. В Новый год можно позволить себе чуть больше, но максимум — три чайные ложки, посоветовала Соломатина.

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Автор: Галина Кандинская
#диета #красная икра

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