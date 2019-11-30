- «Офицеры России» призывали правоохранителей проверить «Новую газету» на экстремизм

Деятельность издания «Новая газета», которое публикует фейки и сотрудничает с террористами, заслуживает того, чтобы правоохранители проверили ее на экстремизм.

Такое мнение в субботу в беседе с информационным агентством «Политэксперт» высказал военный эксперт, доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

По его словам, в России сформировался антиэкстремистский процесс, в рамках которого можно выделить три основных направления – борьбу с экстремизмом, противодействие экстремизму и антиэкстремистскую политику.

«Стоит обратить внимание, что главной целью борьбы с экстремизмом, безусловно, является выявление экстремистов, их поимка и придание суду, и эта работа прежде всего ведется оперативно-розыскными методами», - отметил эксперт.

По его словам, к таким СМИ, как «Новая газета», необходимо применять меры, так как сотрудничество с террористами может привести к распространению экстремистской идеологии.

«Именно такие СМИ, как «Новая газета», являются субъектами информационной политики экстремизма. И по ней должны сделать выводы правоохранительные органы. Они должны дать юридическую, правовую оценку подобным деяниям. Эти СМИ под прикрытием «щита свободы слова» фактически являются рупорами идеологии экстремизма», - подчеркнул Перенджиев.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть большого расследования, которая была посвящена связям представителей либеральной прессы с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*. В расследовании, в частности, говорилось о сотруднике «Новой газеты» Денисе Короткове, который сливал террористам сведения о российских летчиках, выполняющих боевые задачи в Сирии, а также получавший от боевиков информацию, из которой затем фабриковал свои псевдорасследования.

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