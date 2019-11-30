Фельдмаршал ЛНА Хафтар несет Ливии мир, считают в РАН

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов назвал особо значимой встречу представителя тобрукского правительства, депутата Ахмада Шарифа с президентом Нигера Махамаду Иссуфом. По словам Долгова, легитимное правительство Ливии в Тобруке предпринимает шаги на международном уровне по поиску путей разрешения кризиса в стране.

Дипломаты обсудили взаимоотношения Ливии и Нигера и варианты сотрудничества по борьбе с международным терроризмом и защитой территориальных границ своих государств. Федеральное агентство новостей побеседовало с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Российской академии наук, доктором исторических наук Борисом Долговым о том, как расценивать прошедшие переговоры.

«Эта встреча безусловно имеет важное значение. То, что реализуют ливийские силы под руководство Халифы Хафтара — это действия, направленные на мир и поиск путей регулирования кризиса в Ливии», — отметил Долгов.

Эксперт также подчеркнул, что главный очаг разногласий находится сейчас в Триполи, которую заняли группировки, организованные так называемым Правительством национального согласия и считаются террористическими. Не менее важным фактором, который влияет на кризис в Ливии исследователь назвал вмешательство Турции и Катара.

«Но самое главное заключается в том, что все эти разногласия и противостояния сторон оказывают деструктивное действие не Ливию и являются главным препятствием на пути к урегулированию кризиса», — заключил академик.

Сегодня главный очаг международного терроризма переместился в столицу Ливии - Триполи, которая захвачена боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Его искусственно сформировали после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Всего 12 членов ОНН признают полномочия ПНС.

Члены ПНС нередко фигурировали в докладах ООН, как фигуранты дел об убийствах, пытках, работорговле. Руководители "ведомств" связаны с крупными террористическими организациями: "Аль-Каида", "Братья-мусульмане", ИГ (все три запрещены в РФ). Постоянную подпидку новыми джихадистами ПНС осуществляет Турция, перебрасывая новых боевиков из Сирии. Кроме того, через турецкую территорию, в нарушение эмбарго на поставку вооружения Ливии, террористы ПНС получают оружие и боеприпасы. Об этом многократно писали СМИ, а также заявляли члены Временного правительства в Тобруке и представители Ливийской национальной армии (ЛНА).