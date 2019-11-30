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Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии

Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии

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17:38   30 Ноября 2019
Весь мир

Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии

Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии

Минобороны РФ опубликовало карту Сирии с расположением боевых сил в настоящее время.

Согласно обозначенным на карте отметкам, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб на северо-западе Сирии все еще происходят вооруженные атаки, несмотря на установленный в стране режим прекращения огня. Только за последние сутки на севере Сирии зафиксировано 20 нарушений.

Больше всего вооруженным атакам подвергается сирийская провинция Идлиб. Незаконные тайники с боеприпасами террористов обнаружены в районах Думы, Дамаска и Эз-Зелафа.

Минобороны РФ опубликовало карту актуальной боевой ситуации в Сирии

9 октября турецкие вооруженные силы начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ (запрещена в России).

22 октября боевые действия были приостановлены после того, как Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. По нему стороны регулярно проводят совместное патрулирование буферной пограничной зоны.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #минобороны #весь мир

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