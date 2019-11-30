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 Испугавшийся конкуренции Навальный запретил соратникам по ФБК общаться с Соболь

Испугавшийся конкуренции Навальный запретил соратникам по ФБК общаться с Соболь
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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17:05   30 Ноября 2019
Россия

Испугавшийся конкуренции Навальный запретил соратникам по ФБК общаться с Соболь

Испугавшийся конкуренции Навальный запретил соратникам по ФБК общаться с Соболь

Блогер Алексей Навальный остался очень недоволен тем, что юрист Любовь Соболь явилась на круглый стол в Мосгордуму без его одобрения.

29 ноября по инициативе коммунистки Елены Шуваловой в Мосгордуме решили провести круглый стол, в котором могли принять участие «независимые политики и москвичи». Навальный пришел на мероприятие в компании пресс-секретаря Киры Ярмыш, которую в настоящий момент продвигает. Туда же явилась Любовь Соболь.

По информации telegram-канала  «Канал демона», после заседания в так называемом ФБК (признан иноагентом) разразился большой скандал. Навальный запретил Ярмыш общаться с Соболь, кроме тех ситуаций, когда присутствуют камеры.

Испугавшийся конкуренции Навальный запретил соратникам по ФБК общаться с Соболь

Бывший сотрудник ФБК  Виталий Серуканов рассказал, что соратница Навального уже не впервые оказывается в немилости у блогера.

«Он будет ее унижать, причем довольно циничными способами: орать при остальных сотрудниках, предъявлять претензии эмоционального характера. Так было всегда», – сказал Серуканов.

Чувствуя конкуренцию со стороны соратницы после ее кампании в Мосгордуму и после получения ею премии Магнитского, блогер будет все дальше отводить Соболь от верхушки  ФБК, либо вовсе отстранит от дел.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #навальный #общество #соболь

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