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СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

 Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

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Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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15:34   30 Ноября 2019
Россия

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

Ракету запустили по наземной цели, которая находилась в полигоне Пембой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Истребитель модели МиГ-31К впервые выпустил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в начале ноября. Ракетой выстрелили в наземную цель на полигоне на северо-востоке от Воркуты.

«Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой .с самолета носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», — передает ТАСС слова источника.

Еще один собеседник агентства подтвердил проведение испытаний и рассказал, что «скорость ракеты достигла десяти Махов».

Притом воздушно-космические силы России отказалась от комментария по поводу испытаний. На данный момент ожидается подтверждение от пресс-службы российского Минобороны.

«Кинжал» — это целый авиакомплекс, который включает в себя самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету. По некоторым данным, ракета «Кинжала» является авиверсией ракеты, которая входит в состав оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Впервые известно о «Кинжале» стало в 2018 году. Упоминание о нем содержалось в сообщении, которое президент России Владимир Путин направил Федеральному Собранию.

 

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Автор: Галина Кандинская
#испытания #кинжал #оборонная промышленность

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