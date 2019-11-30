Эксперт считает, что Франция начала открытую вражду с Турцией

Франция начинает открытую вражду с Турцией, заявил «Политике сегодня» эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Таким образом политолог прокомментировал разгорающийся между Анкарой и Парижем дипломатический скандал. При этом Курбанов отметил, что конфликты Запада с турецкой стороной лишь способствуют сближению последней с Москвой.

«Это больше приближает Турцию к России. Потому что они видят, что Турцию не остановить и коллективно выступают против Турции. Это уже конкретные шаги Франции и США, чтобы начать вражду», — уверен эксперт.

Также политолог считает, что дальнейшие шаги Запада будут бить по интересам Турции в Сирии.

«Потому что у них есть рычаги. Они будут использовать не только курдов, но и других радикалов, которые контролируются союзниками в виде Америки и Франции», — добавил собеседник агентства.

Сейчас можно наблюдать как американцы и европейцы проигрывают на Ближнем Востоке, в тех местах, которые раньше они контролировали. Существует большое количество сил, заинтересованных в том, чтобы с Турцией порвали все, подчеркнул Курбанов.

«Но они не понимают, что с Турцией Россия будет всегда», — заключил эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО». Турецкий руководитель подчеркнул, что Франция не имеет права принимать решения на тему членства Турции в НАТО. Кроме того, президент Турции заявил, что Франция не имеет право размещать своих военных на территории Сирии, так как их туда не приглашал официальный Дамаск и правительство президента САР Башара Асада. Эрдоган подчеркнул, что армия готова перейти к решительным действиям, если в «допустимые сроки» угроза безопасности Турции с территории Сирии не будет устранена.

В ответ на это МИД Франции вызвал турецкого дипломата для получения объяснений.

Власти Франции не раз заявляли о намерении вывести своих военных из Сирии. Осенью 2019 года в Елисейском дворце во время создания зоны безопасности на севере Заевфратья велись разговоры на эту тему. Армия Турции заявляет, что военнослужащие Франции по-прежнему находятся на сирийской территории.

Недавно турецкое агентство Anadolu опубликовало военную карту северо-восточной части Сирии, на которой отчетливо видно нахождение французов на территории страны. Также не раз сообщалось, что Франция в Сирии полностью находится под покровительством США и поддерживает курдские вооруженные группировки.

Ранее ФАН сообщало, что помимо военных США помогают красть сирийскую нефть американские наемники. Соединенные Штаты, по данным агентства, отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater. Использование ЧВК позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении своего контингента.