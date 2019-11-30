Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

 Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

 Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии

Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии
СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

 Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

 Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии

Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии
15:33   30 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 

Взрыв прогремел в субботу утром в харьковском гаражном кооперативе «Слобода». Жертвам происшествия стали не менее трех человек.

Об этом сообщает областная Государственная служба по ЧС, отмечая, что взрыв произошел в 05.30 по местному времени (06.30 по московскому времени) в гараже №512 по 1-му Котласскому проезду.

«К месту пожара были направлены три отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 05.38 (06.38 по московскому времени), было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия», - добавили в пресс-службе ведомства.

При осмотре места происшествия пожарные обнаружили в гараже тело мужчины, лежавшее рядом с автомобилем.  После того, как прибывшие для разбора завалов экскаватор и автокран подняли рухнувшие плиты перекрытия, спасатели обнаружили тела еще двух мужчин, находившиеся в автомобиле.

К работам на месте взрыва были привлечены 25 человек личного состава, 5 единиц техники Госслужбы по ЧС и автокран местной коммунальной службы.

Причина взрыва к настоящему моменту не называется, подробности произошедшего устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #жертвы #происшествия #взрыв #чп #гараж #общество #кооператив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...