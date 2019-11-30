Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Взрыв прогремел в субботу утром в харьковском гаражном кооперативе «Слобода». Жертвам происшествия стали не менее трех человек.

Об этом сообщает областная Государственная служба по ЧС, отмечая, что взрыв произошел в 05.30 по местному времени (06.30 по московскому времени) в гараже №512 по 1-му Котласскому проезду.

«К месту пожара были направлены три отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 05.38 (06.38 по московскому времени), было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия», - добавили в пресс-службе ведомства.

При осмотре места происшествия пожарные обнаружили в гараже тело мужчины, лежавшее рядом с автомобилем. После того, как прибывшие для разбора завалов экскаватор и автокран подняли рухнувшие плиты перекрытия, спасатели обнаружили тела еще двух мужчин, находившиеся в автомобиле.

К работам на месте взрыва были привлечены 25 человек личного состава, 5 единиц техники Госслужбы по ЧС и автокран местной коммунальной службы.

Причина взрыва к настоящему моменту не называется, подробности произошедшего устанавливаются.