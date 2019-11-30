Китайское СМИ призывает соседние с Японией страны быть более бдительными к ее ядерной мощи

Китайское издание Sohu назвало Японию настоящей ядерной сверхдержавой и призвало страны, которые с ней соседствуют, в том числе и Россию быть более бдительными.

Автор приводит в тексте информацию ряда источников, по данным которых известно, что под предлогом развития гражданских атомных электростанций Япония получила огромное количество ядерного топлива. По словам журналиста, этого количества достаточно для того, чтобы соорудить 6 ядерных бомб.

Издание отмечает, что на развитие Японии долгие годы влияли сдерживающие действия Соединенных Штатов. Тем не менее она пользовалась поддержкой США и теперь превратилась в очень мощную сверхдержаву. Автор материала уверен, что сейчас Япония намерена сыграть более активную роль на международной арене.