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СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

СМИ сообщили, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

 Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

 На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян
Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

Эрдоган заявил, что открытие «Турецкого потока» назначено на 8 января

 Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии

Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии
15:01   30 Ноября 2019
Весь мир

Китайское СМИ призывает соседние с Японией страны быть более бдительными к ее ядерной мощи

Китайское СМИ призывает соседние с Японией страны быть более бдительными к ее ядерной мощи

Китайское издание Sohu назвало Японию настоящей ядерной сверхдержавой и призвало страны, которые с ней соседствуют, в том числе и Россию быть более бдительными.

Автор приводит в тексте информацию ряда источников, по данным которых известно, что под предлогом развития гражданских атомных электростанций Япония получила огромное количество ядерного топлива. По словам журналиста, этого количества достаточно для того, чтобы соорудить 6 ядерных бомб.

Издание отмечает, что на развитие Японии долгие годы влияли сдерживающие действия Соединенных Штатов. Тем не менее она пользовалась поддержкой США и теперь превратилась в очень мощную сверхдержаву. Автор материала уверен, что сейчас Япония намерена сыграть более активную роль на международной арене.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #япония #китай

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