Медиагруппа «Патриот»
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14:41   30 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

После распада Советского Союза страна так и не обрела независимость, а сейчас и вовсе утратила смысл жизни. Такую позицию выразил украинский журналист Алексей Молчанов в эфире телеканала NewsOne.

Медиаэксперт подчеркнул, что современная Украина не способна на вести переговоры на равных с мировыми лидерами, в том числе и с Россией, которая, по его мнению, независимо от украинских пристрастий является сверхдержавой.

«Россия — это сверхдержава, нравится нам это или нет, но у них сильнейшая армия и ядерные запасы», — сказал Молчанов.

Также журналист заговорил об украинской элите, которая, по его словам, утратила все смыслы, идя по головам ради прибыли, и перестала обращать внимание и реализовывать внешние и внутренние политические цели страны.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба! Все!», — заявил он.

В то время как смыслы, убежден Молчанов, уходят гораздо глубже газовой трубы. Поэтому, убежден он, Украине нужно стать самостоятельной, «субъектной», чтобы вести разговор с Россией и Западом на равных.

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

Действие договора о поставках российского газа на Украину истекает в конце 2019 года. Двусторонние переговоры по этому вопросу прошли в Вене, глава Минэнерго России назвал их плодотворными. По его словам, сроки заключения нового газового контракта во многом зависят от Киева, ведь ему еще предстоит сертифицировать нового оператора газотранспортной системы Украины (ГТС).

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Автор: Лев Собакин
#россия #украина #газ

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