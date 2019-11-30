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 Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков
Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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14:51   30 Ноября 2019
Россия

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Путин 10 декабря проведет встречу с обновленным составом СПЧ, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря.

Об этом, приводя заявление официального представителя главы государства Дмитрия Пескова, в субботу сообщает агентство ТАСС. При этом отмечается, что обновленный состав СПЧ впервые встретится с президентом.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том состоится ли 10 декабря традиционная встреча Путина с правозащитниками – членами президентского совета, представитель Кремля ответил:

«Встреча планируется».

Напомним, после кадровой ротации 21 октября в состав СПЧ вошли четыре новых участника:  журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных программ Александр Точенов. Новым председателем СПЧ стал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который сменил на этом посту Михаила Федотова, возглавлявшего последние десять лет.

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Автор: Александр Люблинский
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