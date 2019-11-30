Нигер поддерживает борьбу правительства Тобрука с террористами в Ливии

Власти Нигера обсудили безопасность границы с Ливией с представителем демократически избранного правительства, которое заседает в Тобруке.

В столице Нигера – городе Ниамей – прошла встреча президента страны Махамаду Иссуфу с депутатом Палаты представителей Ливии Ахмадом Шарифом. Стороны обсудили дипломатические отношения, а также сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией.

Аш-Шариф передал президенту Нигера письменное послание от спикера Палаты представителей Агилы Салеха. Кроме того, он встретился со спикером палаты представителей Нигера Ахсаном Тини и главой МВД Боазумом Мохаммедом.

Президент Нигера отметил важную роль тобрукского правительства и обратил внимание, что исторически сложившиеся отношения между странами требуют совместной борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на общей границе.

В Ливии местом скопления боевиков и террористов является столица Триполи, контролируемая так называемым Правильством национального согласия (ПНС) Ливии. Его назначенный, а не избранный глава — Файез Саррадж — выходец из запрещенной в РФ группировки «Братья- мусульмане». «Министр внутренних дел» — Фатхи Башага — ставленник мисуратских боевиков, связанных с запрещенной в РФ «Аль-Каидой». Члены ПНС Ливии не раз попадали в доклады ООН в качестве фигурантов дел об убийствах, работорговле, пытках.

Очистить столицу от террористов ПНС намерена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, которая с 2014 году ведет контртеррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле 2019 года начался новый этап — по освобождению Триполи. В ряде западных СМИ сообщалось, что в борьбе с террористами ЛНА оказывает поддержку ЧВК «Вагнера», однако официального подтверждения этой информации нет.