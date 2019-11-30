Курдские боевики атаковали турецкие силы в провинции Ракка

Атаку совершили боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», атаковали турецкие силы в провинции Ракка, сообщает турецкий источник в Twitter. По его данным, нападение совершено к западу от города Телль-Абъяд.

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что в ходе столкновений турецких военных с курдскими радикалами в зоне безопасности на границе турецко-сирийской границе. Об этом рассказало издание ANF News со слов главарей «Демократических сил», которые во время похорон двоих членов группировки в Ракке сообщили, что потеряли четырех бойцов во время столкновения с турками.