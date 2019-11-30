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 Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021

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На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

 Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог

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Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
14:17   30 Ноября 2019
Сирия

Курдские боевики атаковали турецкие силы в провинции Ракка

Курдские боевики атаковали турецкие силы в провинции Ракка

Атаку совершили боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», атаковали турецкие силы в провинции Ракка, сообщает турецкий источник в Twitter. По его данным, нападение совершено к западу от города Телль-Абъяд.

Курдские боевики атаковали турецкие силы в провинции Ракка

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что в ходе столкновений турецких военных с курдскими радикалами в зоне безопасности на границе турецко-сирийской границе. Об этом рассказало издание ANF News со слов главарей «Демократических сил», которые во время похорон двоих членов группировки в Ракке сообщили, что потеряли четырех бойцов во время столкновения с турками.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #турция

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