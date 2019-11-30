Замглавы СК РФ по Свердловской области обвинен в получении взятки в 18 миллионов рублей

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
СМИ нашли валютные счета соболь и призвали «наградить» ее статусом иноагента

СМИ нашли валютные счета соболь и призвали «наградить» ее статусом иноагента

 Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021

Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021
На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

 Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог

Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
СМИ нашли валютные счета соболь и призвали «наградить» ее статусом иноагента

СМИ нашли валютные счета соболь и призвали «наградить» ее статусом иноагента

 Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021

Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021
На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

На Украине заявили, что страна несамостоятельна и ее смысл жизни потерян

 Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог

Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
14:03   30 Ноября 2019
Россия

Замглавы СК РФ по Свердловской области обвинен в получении взятки в 18 миллионов рублей

Замглавы СК РФ по Свердловской области обвинен в получении взятки в 18 миллионов рублей

Первого замглавы УСК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении крупной взятки.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении дела», – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с Бусылко задержали адвоката адвокатской палаты, которому замглавы СК РФ за взятку обещал закрыть уголовное дело. По данным СМИ, речь идет о сумме в 18 миллионов рублей.

Центральный аппарат СК РФ уже предъявил Бусылко обвинение за получение взятки, а адвокату – за посредничество во взяточничестве.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемых.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #коррупция #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...