Замглавы СК РФ по Свердловской области обвинен в получении взятки в 18 миллионов рублей

Первого замглавы УСК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении крупной взятки.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении дела», – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с Бусылко задержали адвоката адвокатской палаты, которому замглавы СК РФ за взятку обещал закрыть уголовное дело. По данным СМИ, речь идет о сумме в 18 миллионов рублей.

Центральный аппарат СК РФ уже предъявил Бусылко обвинение за получение взятки, а адвокату – за посредничество во взяточничестве.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемых.