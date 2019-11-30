Навальный надеется только на помощь «проститутки» Ветлицкой на выборах-2021

Глава признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный настолько по-настоящему «тронут» историей известной Наталии Ветлицкой, что нафантазировал заговор властей вокруг звезд шоу-бизнеса.

Блогер в очередном эфире своего канала «Навальный LIVE» поведал зрителям трогательную историю, связанную с известной певицей, которую, как он утверждает, стараются «задавить» российские власти после приезда в страну с гастрольным туром. Навальный приводит в пример программу на телеканале «Россия 24», где рассказали о недвижимости, которая есть у Натальи Ветлицкой в Москве и Подмосковье. Интересно, что Алексея Навального совсем не смущает тот факт, что внимание к вернувшейся в медиапространство знаменитости — дело обычное, видимо, в реальности главы ФБК все иначе.

В свойственной ему наглой манере Навальный озвучил свои домыслы о том, что «жестокий режим» душит оппозиционных деятелей политики и культуры. Он верен, что россиянам не просто так решили рассказать о «роскошных хоромах» Ветлицкой, а потому, что последние 15 лет она жила в Испании, а теперь спокойно приехала на родину с гастролями.

Навальный заверяет, что государство нуждается в том, чтобы персоны шоу-бизнеса «прогибались» и «лобызали ножки» действующему правительству, как и поступают, по его словам, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. В свою очередь Ветлицкая, по словам блогера, такого делать не стала, вот и попала под «прицел».

Алексей Навальный связал с политикой историю, не имеющей к ней никакого отношения Ветлицкой, и запустил в информационное пространство очередной фейк про «разгул несправедливости». Видимо, только так он может подкрепить лживые утверждения о том, что властям нечего предъявить его грязной тусовке оппозиционеров.

Скандалист не стеснял себя в выражениях во время эфира и «прозрачно» намекнул, что Ветлицкая-то «девушка с пониженной социальной ответственностью».

«У нее была бурная личная жизнь и, наверное, были люди, которые помогли ей купить эти всякие прекрасные дворцы», — отметил Навальный, добавив, что «она просто поет свои песенки и что-то пишет в социальных сетях».

После эксцентричных рассуждений о певице в «гонениях» блогер перешел к теме политики и заявил, что его команда уже вовсю готовится к парламентским выборам, которые пройдут в 2021 году. Притом Навальный незаметно сделал вывод о том, что и Ветлицкая и остальные «притесняемые» деятели шоу-бизнеса, видимо, сами того не зная, внесут «маленький вклад» в эту лживую фейковую погоню за властью.