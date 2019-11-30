Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

В Twitter появилась видеозапись крушения вертолета AH-64 Apache производства США после того, как его сбивает советская зенитная ракетная система «Оса». Кадры опубликовал пользователь под ником @Last Defender. Инцидент произошел в небе над Йеменом.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) November 29, 2019

Сообщается, зенитная ракетная система была на вооружении у йеменских хуситов, а вертолет — у саудитов. Впрочем, ни одна из сторон пока не подтвердила произошедшее.

«Оса» — зенитный ракетный комплекс, разработанный в СССР в 1960-х годах. Является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами, модифицированная модель имеет шесть ракет. Радиолокационная станция кругового обзора имеет высокую степень защиты от помех