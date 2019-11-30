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Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

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13:10   30 Ноября 2019
Весь мир

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

В Twitter появилась видеозапись крушения вертолета AH-64 Apache производства США после того, как его сбивает  советская зенитная ракетная система «Оса». Кадры опубликовал пользователь под ником @Last Defender. Инцидент произошел в небе над Йеменом.

Сообщается, зенитная ракетная система была на вооружении у йеменских хуситов, а вертолет —  у саудитов. Впрочем, ни одна из сторон пока не подтвердила произошедшее.

«Оса» — зенитный ракетный комплекс, разработанный в СССР в 1960-х годах. Является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами, модифицированная модель имеет шесть ракет. Радиолокационная станция кругового обзора имеет высокую степень защиты от помех

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #политика #йемен #весь мир #оса

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