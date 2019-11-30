Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
13:04   30 Ноября 2019
Россия

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В Москве разыскивается постоялец одной из гостинец, расположившейся на северо-востоке города. Мужчина в ходе ссоры открыл стрельбу, ранил одного человека и скрылся.

«В гостинице на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами», — предает информационное агентство слова источника.

По предварительным данным, стрельба была открыта в гостинице СВАО, мужчина пустил несколько пуль из травматического пистолета. Сотрудники полиции разыскивают сбежавшего постояльца. Раненому мужчине оказывают помощь медики, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московское ГУ МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#москва

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...