В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В Москве разыскивается постоялец одной из гостинец, расположившейся на северо-востоке города. Мужчина в ходе ссоры открыл стрельбу, ранил одного человека и скрылся.

«В гостинице на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами», — предает информационное агентство слова источника.

По предварительным данным, стрельба была открыта в гостинице СВАО, мужчина пустил несколько пуль из травматического пистолета. Сотрудники полиции разыскивают сбежавшего постояльца. Раненому мужчине оказывают помощь медики, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московское ГУ МВД.