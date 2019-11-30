СМИ нашли валютные счета соболь и призвали «наградить» ее статусом иноагента

Одним из самых очевидных претендентов на получение статуса иноагента, согласно принятому ранее Госдумой закону, который позволяет присваивать этот статус физическим лицам, является Любовь Соболь – юрист «ФБК» (организации, уже признанной иностранным агентом).

Об этом в субботу пишет Федеральное агентство новостей, напоминая, что закон, который на минувшей неделе в третьем чтении приняла Государственная дума, позволяет признавать иностранными агентами людей, которые создают для СМИ материалы или распространяют их, получая за это оплату из-за границы. Ранее данный закон был одобрен Советом Федерации.

Сам «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, где Соболь является юристом, был признан иностранным агентом, как юрлицо, получающее из-за рубежа крупные денежные транши. Все попытки сотрудников ФБК убедить общественность, что присвоение данного статуса является провокацией властей, рассыпались в прах после того, как миллиардер Евгений Чичваркин буквально на следующий день после неудачной апелляции в суде публично заявил о создании британского ФБК, через который любой иностранный гражданин может перевести любую сумму Навальном и его фонду. Кстати, еще до признания навальновского ФБК иноагентом, Чичваркин занимался сбором денег для скандального блогера за границей и не скрывал этого.

Любовь Соболь имеет все шансы получить персональный статус иноагента, так как является штатным сотрудником ФБК, а значит получает зарплату из тех денег, что поступают фонду из США и Европы. Помимо этого, Соболь продюсирует YouTube-канал «Навальный Live», на котором ведет собственную передачу, а также она развивает несколько страниц в социальных сетях, где распространяет все вбросы, фейки и псевдорасследования ФБК. То есть вся деятельность Любови Соболь полностью попадает под действие принятого закона об иноагентах.

Интересно также отметить, что Соболь, не довольствуясь подачками Навального, и сама занимается сбором «пожертвований» от иностранных спонсоров. Например, минувшим летом во время избирательной кампании в Московскую городскую думу она неожиданно объявила о своем намерении баллотироваться в депутаты. Навальный оказал активистке своего ФБК информационную поддержку, но финансами помочь ей не мог. Согласно российскому законодательству, которому Соболь пыталась соответствовать хотя бы на начальном этапе предвыборной гонки, она не могла просто взять средства на свою избирательную компанию из бюджета фонда. Поэтому ей, как и другим выдвиженцам, пришлось зарегистрировать счета в банках для сбора средств. Один счет Соболь, придерживаясь закона, открыла в Сбербанке, но другой она открыла в «Альфа-банке», где в общей сложности на ее имя оказались открыты три счета, один рублевый, а два – валютные – в евро и долларах США.

Тут стоит напомнить, что статьи №140 и №317 гражданского кодекса РФ гласят, что российские граждане могут производить расчеты через российские банки исключительно в российских рублях, а значит Соболь открыла счета в евро и долларах специально для того, чтобы принимать средства от иностранцев. Таким образом, попытавшись стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, Соболь из третьесортного юриста превратилась в третьесортного политика, а получая при этом деньги из-за границы, она стала очевидным иностранным агентом.

Однако, закон об иноагентах был принят в ноябре, а выборы в Мосгордуму прошли минувшим летом. То есть, благодаря 54-й статье Конституции РФФ, гласящей, что закон не имеет обратной силы, Соболь сойдут с рук все ее прошлые ухищрения. Однако, ее предвыборный сайт для сбора денег продолжает работать, и там по-прежнему размещены призывы переводить на ее счета деньги, в том счета и валюту.

Учитывая все вышесказанное, ФАН обращается к Росфинмониторингу с призывом обратить внимание на счета соратницы Навального. При этом издание выразило уверенность в том, что пользователи интернета должны быть проинформированы, на какие деньги создаются фейковые материалы, которые Соболь распространяет в сети.