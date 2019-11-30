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13:25   30 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог

Запад нанес удар в сердце России через Украину, считает политолог

Ополченец, участник боев за Славянск и политолог Игорь Друзь убежден, что антироссийские санкции сформировались из-за  Украины, пишет «Царьград».

«Но это не благодаря тому, что там живут гордые укры, которые выкопали Чёрное море. А это благодаря тому, что Украина — часть России и Запад нанёс удар в сердце России», — уверен Друзь.

Политолог уточнил, что страны слишком тесно переплетены, слишком много связей остается.

Он считает, что с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского, антироссийская политика в стране усилилась. Так, в стране появились русскоязычный антироссийский канал с госфинансированием 18 миллионов долларов. При этом, один миллион из которых выделили США. Также эксперт напомнил о прошедших массовых беспорядках в Москве и карательной операции в Донбассе.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #политика

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