Глава Союза журналистов допустил внесение иностранных СМИ в список разносчиков фейков

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не исключил попадание иностранных СМИ в составленный Роскомнадзором список информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. Данный перечень был подготовлен ведомством на основании решений Генеральной прокуратуры, и является совместным проектом с Союзом журналистов. Ведомство отмечает, что список будет дополняться еженедельно.

«Я думаю, да, вполне возможно», — ответил Соловьев на вопрос корреспондента «Политики сегодня» о включении иностранных ресурсов в список.

Речь идет о списке иностранных средств массовой информации, распространяющих фейк-ньюс, который ранее публиковал российский МИД. Соловьев допустил, что некоторые медиа из составленного российским внешнеполитическим ведомством перечня могут оказаться и на сайте Роскомнадзора. Однако, заметил глава Союза журналистов, здесь есть свои нюансы.

«Там немножко другие действуют правила. Иногда применяются меры взаимные. Если какое-то давление происходит на наши СМИ за рубежом, например, RT и Sputnik, то в ответ принимаются меры к СМИ иностранным. Они объявляются иностранными агентами. Конечно, это все печально. Это во многом мешает работе журналистов. Мы всегда выступаем против применения каких-то взаимных наказаний, но мы живем в непростое время и иногда от этого деваться некуда», — подчеркнул спикер.

Ранее Соловьев заявил «Политике сегодня» о том, что Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс, опубликованный Роскомнадзором. Организация намерена внимательно следить за каждым правоприменением к каждому СМИ по таким вопросам. Эта тема является весьма чувствительной, добавил Соловьев.

В появившийся на сайте Роскомнадзора список, в основном, попали городские информационные порталы, паблики в соцсетях, несколько крупных СМИ, среди которых РБК и Газета.Ru. Однако регулятор отмечает, что к последним не имеет претензий, подчеркивая, что недостоверная информация распространялась в комментариях к публикациям этих средств массовой информации в сети. Из числа иностранных в перечень был включен только интернет-ресурс Sobitya.info с украинскими номерами для контактов, опубликовавший фейковую новость про разрушение крымской переправы.