Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский стратегический разведывательный беспилотник в очередной раз пролетел над российскими границами, его зафиксировал мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Портал зафиксировал американский беспилотник

Дрон провел разведку в 09:25, пролетев над границами Ленинградской и Псковской областей. Летел он на высоте около 16 километров со скоростью чуть выше 600 км/ч.

Иностранные летательные судна систематически проводят разведку у границ российских территорий. Они часто бывают замечены в области Крымского полуострова и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Министерства обороны в Сирии.

Несмотря на требования российского Минобороны прекратить разведку у границ России, Пентагон продолжает проводить регулярные операции.