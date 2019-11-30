Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
12:42   30 Ноября 2019
Россия

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

 

Американский стратегический разведывательный беспилотник в очередной раз пролетел над российскими границами, его зафиксировал мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Портал зафиксировал американский беспилотник

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Дрон провел разведку в 09:25, пролетев над границами Ленинградской и Псковской областей. Летел он на высоте около 16 километров со скоростью чуть выше 600 км/ч.

Иностранные летательные судна систематически проводят разведку у границ российских территорий. Они часто бывают замечены в области Крымского полуострова и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Министерства обороны в Сирии.

Несмотря на требования российского Минобороны прекратить разведку у границ России, Пентагон продолжает проводить регулярные операции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #разведка #беспилотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...