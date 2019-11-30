Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Военные силы России и Турции приступили к двенадцатому совместному патрулю в буферной зоне на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны РФ, распространенном 30 ноября.

«С 10:00 ноября 2019 года двенадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населенного пункта Камышлы», – говорится в заявлении.

Сообщается, что совместный патруль проходит по новому маршруту по направлению к западу границы Сирии и Турции. В ходе патруля военные оценивают обстановку в жилых городах.

В патруле задействованы восемь единиц российской военной техники и турецкие бронеавтомобили. Около 50 военнослужащих обеих стран патрулируют маршрут.

Российские вертолеты армейской авиации патрулируют зону с воздуха, за движением колонны патруля в реальном времени следит российский беспилотник «Орлан-10».

22 октября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому военные обеих стран регулярно проводят совместное патрулирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции, чтобы обезопасить мирных жителей Сирии от террористических атак со стороны курдских бандформирований.