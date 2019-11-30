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12:25   30 Ноября 2019
Россия

Притеснение малых народов в Украине приведет к развалу страны, считает Володин

Притеснение малых народов в Украине приведет к развалу страны, считает Володин

Украинская делегация на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, продемонстрировала, как на самом деле Киев относится к правам нацменьшинствам в стране. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что такая политика может привести к выходу их состава Украины ряда областей. 

На форуме ООН украинская делегация помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека:  они били кулаками по столу и выражали крайнюю агрессию.

Вячеслав Володин, комментируя журналистам инцидент, подчеркнул, что Бальбек представляет крымских татар. Своими действиями на форуме Украина показала свою нетерпимость к малым народам. Володин напомнил, что на Украине проживают русские, венгры, поляки, но при этом в образовательных учреждениях запрещен национальный язык, что является нарушением прав граждан. 

«Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации. Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что после воссоединения Крыма с РФ, на полуострове узаконены три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Нетерпимость к малым народам, нарушение их прав и свобод может привести к тому, что из состава Украины могут выйти несколько областей, считает спикер Госдумы. Он заявил, что «властям Украины нужно это понимать».

 

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Автор: Мария Владимирова
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