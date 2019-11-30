Минкавказа получит почти 325 млн рублей от правительства РФ на капстроительство

Кабмин РФ выделит Минкавказу субсидию в 324,26 миллиона рублей для софинансирования расходов на строительство и модернизацию объектов капитального строительства в Северокавказском федеральном округе.

«Принять проект распоряжения РФ по данному вопросу», – говорится в сообщении на официальном сайте кабинета министров.

Предполагается выделение Минкавказу из резервного фонда России финансовой помощи регионам для поддержки в строительстве и модернизации социальных объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры.

Деньги будут выделены в 2019 году. Проект распоряжения одобрили на заседании правительства РФ в четверг.