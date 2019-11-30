Минкавказа получит почти 325 млн рублей от правительства РФ на капстроительство

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

В гостинице Москвы мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил своего оппонента

 Американский беспилотник снова присматривается к российским границам

Американский беспилотник снова присматривается к российским границам
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

Опубликовано видео уничтожения американского вертолета советской ракетой «Оса» в Йемене

 Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии

Россия и Турция начали двенадцатый совместный патруль зоны безопасности в Сирии
11:53   30 Ноября 2019
Россия

Минкавказа получит почти 325 млн рублей от правительства РФ на капстроительство

Минкавказа получит почти 325 млн рублей от правительства РФ на капстроительство

Кабмин РФ выделит Минкавказу субсидию в 324,26 миллиона рублей для софинансирования расходов на строительство и модернизацию объектов капитального строительства в Северокавказском федеральном округе.

«Принять проект распоряжения РФ по данному вопросу», – говорится в сообщении на официальном сайте кабинета министров.

Предполагается выделение Минкавказу из резервного фонда России финансовой помощи регионам для поддержки в строительстве и модернизации социальных объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры.

Деньги будут выделены в 2019 году. Проект распоряжения одобрили на заседании правительства РФ в четверг.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #политика #кабмин рф #минкавказа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...