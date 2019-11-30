«Газпром нефть» поможет создать в Петербурге крупнейший технологический энергохаб

Международный технологический хаб создадут в Санкт-Петербурге. Соглашение об этом подписали петербургское правительство, Агентство по технологическому развитию и «Газпром нефть».

Как сообщает в субботу информационное агентство «ПолитЭксперт», точные сроки реализации этого масштабного проекта и его стоимость пока не названы, но ориентировочно, уже к 2030 году Петербург получит большой объем заказов, а также инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.

О том, что Россия намерена обуздать технологический сектор, который, по оценкам экспертов, является самым быстрорастущим сегментом мировой экономики, стало известно в ходе Международного инновационного форума. Сама идея родилась несколько месяцев назад, в процессе диалога петербургских властей с компанией «Газпром нефть». Об на одной из сессий форума рассказал Юрий Калабин, возглавляющий Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

По его словам, хаб будет формироваться на базе имеющихся в Петербурге компетеницй, которые предстоит развивать и компилировать для создания новых продуктов.

«Что мы хотим получить? Рабочие места, поступление налогов – это естественно. Но прежде всего мы хотим разбудить Ее Величество Синергию. Именно межотраслевое сотрудничество может дать тот результат, когда 1+1 не равно 2, а равно 3-4-5. В результате различных сочетаний компетенций должны возникать новые продукты как в наших традиционных, так и в нетрадиционных для России областях», - сообщил Калабин.

По его словам, руководство города абсолютно уверено в успешности данного проекта и поэтому было принято решение взять на себя все обязательства доя участия в нем.