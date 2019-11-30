Частный вертолет разбился в Краснодарском крае, пилот погиб

Крушение частного вертолета Robinson R66 произошло в субботу утром вблизи Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона:

«В пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Робинсон R66», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вертолет вмещает до пяти человек, но в нем в момент крушения находился один пилот, который погиб.

На месте падения вертолета жертв и разрушений нет. В настоящее время устанавливается личность погибшего пилота и обстоятельства произошедшего.

Как уточнил агентству «Интерфакс» информированный источник, разбившийся вертолет принадлежит «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».