Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

Немецкая певица C.C. Catch, принимающая участие в фестивале «Дискотека 80-х» в Москве, оценила поступок ученика иркутской школы Вячеслава Дорошенко, который спас девочку от насильника.

«Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли , потому что это настоящее чудо», – передает слова певицы телеканал Рен-ТВ.

Ученик девятого класса Вячеслав Дорошенко спас девятилетнюю девочку от насильника. Мужчина насильно затолкал девочку в машину и заблокировал двери. Школьник услышал крики девочки из машины и позвал на помощь прохожего. Машина уже начала ехать, но вместе они догнали автомобиль и вызволили девочку.

Преступника задержали и поместили в СИЗО, школьника наградили и пригласили работать в полиции после окончания школы.