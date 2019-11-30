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11:33   30 Ноября 2019
Россия

Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

Немецкая певица C.C. Catch, принимающая участие в фестивале «Дискотека 80-х» в Москве, оценила поступок ученика иркутской школы Вячеслава Дорошенко, который спас девочку от насильника.

«Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли , потому что это настоящее чудо», – передает слова певицы телеканал Рен-ТВ.

Ученик девятого класса Вячеслав Дорошенко спас девятилетнюю девочку от насильника. Мужчина насильно затолкал девочку в машину и заблокировал двери. Школьник услышал крики девочки из машины и позвал на помощь прохожего. Машина уже начала ехать, но вместе они догнали автомобиль и вызволили девочку.

Преступника задержали и поместили в СИЗО, школьника наградили и пригласили работать в полиции после окончания школы.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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