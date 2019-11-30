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 В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко
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11:22   30 Ноября 2019
Россия

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

Пользователи соцсетей советуют российскому пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву отказаться от идеи реванша с бойцом Александром Емельяненко.

 

Ранее Емельяненко нокаутировал своего соперника в первом раунде боксерского поединка. После боя Кокляев заявил, что намерен вызвать Александра на реванш, однако россияне в комментариях сомневаются, что ему удастся отыграться.

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

Многие уверены, что планы на реванш для Кокляева обусловлены банальной жаждой денег. Ведь даже за проигрыш организаторы заплатили бойцу полмиллиона рублей.

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

Большинство отмечают превосходство опытного Емельяненко над пауэрлифтером Кокляевым.

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

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Автор: Андрей Немов
#бокс #спорт #емельяненко

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