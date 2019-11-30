В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

Пользователи соцсетей советуют российскому пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву отказаться от идеи реванша с бойцом Александром Емельяненко.

Ранее Емельяненко нокаутировал своего соперника в первом раунде боксерского поединка. После боя Кокляев заявил, что намерен вызвать Александра на реванш, однако россияне в комментариях сомневаются, что ему удастся отыграться.

Многие уверены, что планы на реванш для Кокляева обусловлены банальной жаждой денег. Ведь даже за проигрыш организаторы заплатили бойцу полмиллиона рублей.

Большинство отмечают превосходство опытного Емельяненко над пауэрлифтером Кокляевым.