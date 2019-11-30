Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал мракобесием стремление Украины воспрепятствовать жителям Крыма выступать на форуме Совета ООН по правам человека.

Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств проходит сейчас в Женеве. По вине представителей украинской делегации не состоялось выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, а также украинские делегаты дважды пытались сорвать выступление депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бильбека.

«Поведение украинской делегации – это мракобесие и очередные глупости. Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону», – сказал Гемпель.

Гемпель убежден, что жители Крыма могут доступно и аргументировано доложить о том, как украинская сторона нарушила их права, устроив несколько блокад и как ряд западных стран ввел санкции против полуострова.

По словам Гемпеля, Украина боится, что международное сообщество узнает правду от крымчан.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большая часть избирателей проголосовала за присоединение к России. Украинская сторона все еще считаем Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».