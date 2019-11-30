Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

 В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

 МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет
Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

Певица C.C. Catch тронута до глубины души поступком школьника, спасшего девочку от маньяка

 В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко

В соцсетях не верят в успех Кокляева в реванше с Емельяненко
Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

Срыв Украиной выступления крымского делегата в ООН в России назвали мракобесием

 Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев
Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

 МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет
10:17   30 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Для Украины предстоящая зима может быть непростой, поэтому партия экс-президента Порошенко «Европейская солидарность» сейчас делает заявления, которые смогут объяснить сложившиеся проблемы. Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв, комментируя законопроект о запрете прямых закупок газа у России.

Ранее партия «Европейская солидарность» заявила, что готовится внести в Верховную соответствующий законопроект. 

Валерий Селезнев считает, что это подобные действия не улучшат диалог с Россией. Но они могут быть нужны Украине, чтобы показать Западу, как ей тяжело в переговорах с РФ. Кроме того, это может стать неким объяснением для жителей страны за возможные проблемы грядущей зимой.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — сказал депутат Госдумы.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры российской и украинской стороны по транзиту газа прошли «конструктивно», осталось доработать вопросы «технического характера».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#порошенко #украина #экономика #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...