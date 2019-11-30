Партия Порошенко пытается найти объяснения за грядущую непростую зиму для украинцев

Для Украины предстоящая зима может быть непростой, поэтому партия экс-президента Порошенко «Европейская солидарность» сейчас делает заявления, которые смогут объяснить сложившиеся проблемы. Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв, комментируя законопроект о запрете прямых закупок газа у России.

Ранее партия «Европейская солидарность» заявила, что готовится внести в Верховную соответствующий законопроект.

Валерий Селезнев считает, что это подобные действия не улучшат диалог с Россией. Но они могут быть нужны Украине, чтобы показать Западу, как ей тяжело в переговорах с РФ. Кроме того, это может стать неким объяснением для жителей страны за возможные проблемы грядущей зимой.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — сказал депутат Госдумы.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры российской и украинской стороны по транзиту газа прошли «конструктивно», осталось доработать вопросы «технического характера».