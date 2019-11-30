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10:06   30 Ноября 2019
Весь мир

Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

Курды признали потерю четырех боевиков в зоне безопасности на границе с Турцией

Минимум четыре человека из числа курдских бандформирований погибли в ходе столкновений с турецкими военными в зоне безопасности на границе Турции и Сирии, которую радикалы должны были покинуть. Об этом сообщили главари «Демократических сил» (SDF) во время похорон двух высокопоставленных членов радикальных группировок в Ракке, передает агентство ANF News.

Согласно меморандуму, в курдские радикалы уже давно должны были покинуть буферную зону на сирийско-турецкой границе, вместо этого они продолжают совершать теракты и провокации против Анкары.

Кроме того, по информации сайта Al Nour, боевики SDF начали призывать жителей восточной части Ракки выступить против турецкой антитеррористической операции «Источник мира». Через своих "проповедников" курдские боевики пытаются завербовать местное население в свои ряды.

К слову, в оккупированном курдами-террористами Заевфратье проживают в основном арабы, которые крайне отрицательно настроены по отношению к захватчикам.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #курды #весь мир

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