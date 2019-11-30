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 Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке
Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

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 Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

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 Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке
8:29   30 Ноября 2019
Весь мир

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь начали незаконно задерживать жителей в Ракке, передает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

По информации агентства новостей Al Nour, курдские боевики задержали трех молодых людей в районе административного центра провинции Ракка, двух из них обвинили в связях с протурецкими силами. Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщает, что третий сириец — гражданский активист.

Также стало известно, что на севере Ракки накануне вновь были зафиксированы перестрелки между армией Турции и бандформированиями курдов. Новостное агентство North Press Agency информировало, что под удар попали зоны дислокации курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) 

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

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