Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь начали незаконно задерживать жителей в Ракке, передает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

По информации агентства новостей Al Nour, курдские боевики задержали трех молодых людей в районе административного центра провинции Ракка, двух из них обвинили в связях с протурецкими силами. Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщает, что третий сириец — гражданский активист.

Также стало известно, что на севере Ракки накануне вновь были зафиксированы перестрелки между армией Турции и бандформированиями курдов. Новостное агентство North Press Agency информировало, что под удар попали зоны дислокации курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG)