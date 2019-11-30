МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

Власти КНДР высмеяли японского премьер-министра Синдзо Абэ за то, что он назвал недавнее испытание Пхеньяном ракетной системы залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра запуском баллистических ракет. Соответствующее заявление замглавы департамента по делам Японии МИД КНДР, опубликованное в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи.

В документе сообщается, что «Абэ покрыл себя ужасным позором», назвав проведенные Северной Кореей испытательные стрельбы РСЗО запуском баллистических ракет. Представитель МИД КНДР подчеркнул, что СМИ народной республики специально обнародовали фотографии запуска, чтобы никто не мог усомниться в типе использованного вооружения.

«Абэ в недалеком будущем сможет увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета, у себя под носом», — подытожил северокорейский чиновник.

Ранее в четверг власти Японии при посредничестве Китая выразили Северной Корее протест в связи с очередными ракетными испытаниями. Напомним, между Токио и Пхеньяном нет прямых дипломатических отношений.