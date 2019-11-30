Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

 Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков
Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

 Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ
МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

 Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке
Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

 Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков
Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

 Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ
МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

МИД КНДР раскритиковал Абэ за ошибку в типе испытанных Пхеньяном ракет

 Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке

Курды из SDF вновь незаконно задерживают гражданских лиц в Ракке
7:22   30 Ноября 2019
Сирия

Беженцы в лагере «Аль-Ариша» в сирийской Хасаке протестуют против радикальных курдов

Беженцы в лагере «Аль-Ариша» в сирийской Хасаке протестуют против радикальных курдов

Бандформирования курдов столкнулись с протестами беженцев в лагере «Аль-Ариша» в сирийской Хасаке, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Сирии.

Сообщается, что в лагере «Аль-Ариша» на незаконно занятых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях беженцы устроили демонстрации с требованием улучшить условия жизни в пункте временного размещения. По данным новостного агентства Al Nour, в митинге участвовали десятки сирийских семей.

Также стало известно, что радикальные курды самовольно изъяли дом у одного из мирных граждан в городе Камышлы под предлогом отсутствия разрешения на строительство. Жители были выселены, администрация курдов распорядилась снести здание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...