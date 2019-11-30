Беженцы в лагере «Аль-Ариша» в сирийской Хасаке протестуют против радикальных курдов

Бандформирования курдов столкнулись с протестами беженцев в лагере «Аль-Ариша» в сирийской Хасаке, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Сирии.

Сообщается, что в лагере «Аль-Ариша» на незаконно занятых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях беженцы устроили демонстрации с требованием улучшить условия жизни в пункте временного размещения. По данным новостного агентства Al Nour, в митинге участвовали десятки сирийских семей.

Также стало известно, что радикальные курды самовольно изъяли дом у одного из мирных граждан в городе Камышлы под предлогом отсутствия разрешения на строительство. Жители были выселены, администрация курдов распорядилась снести здание.