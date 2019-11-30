Apple допускает изменение политики определения границ после решения по Крыму

Специалисты Apple начали углубленный анализ политики определения признаваемых не всеми странами территорий спорных границ в своих приложениях, после того как в сервисе «Погода» Крым был обозначен как регион России, сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер агентству Рейтер.

Ранее глава комитета ГД о безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев встретился с представителем Apple в РФ Дарьей Ермолиной, после чего рассказал, что компания исправила неточность в приложении «Погода», и Крым теперь отображается как российская территория. Ранее в приложении не была отмечена государственная принадлежность городов республики.

Украинское посольство в США среагировало требованием к руководству Apple удалить это изменение.

Мюллер объяснила, что компания не меняла карты за пределами РФ. Изменения коснулись лишь пользователей внутри России в связи с новым законодательством в стране.