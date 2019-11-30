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7:13   30 Ноября 2019
Весь мир

Apple допускает изменение политики определения границ после решения по Крыму

Apple допускает изменение политики определения границ после решения по Крыму

Специалисты Apple начали углубленный анализ политики определения признаваемых не всеми странами территорий спорных границ в своих приложениях, после того как в сервисе «Погода» Крым был обозначен как регион России, сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер агентству Рейтер.

Ранее глава комитета ГД о безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев встретился с представителем Apple в РФ Дарьей Ермолиной, после чего рассказал, что компания исправила неточность в приложении «Погода», и Крым теперь отображается как российская территория. Ранее в приложении не была отмечена государственная принадлежность городов республики.

Украинское посольство в США среагировало требованием к руководству Apple удалить это изменение.

Мюллер объяснила, что компания не меняла карты за пределами РФ. Изменения коснулись лишь пользователей внутри России в связи с новым законодательством в стране.

«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона. Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем», — заявила пресс-секретарь Apple.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #apple

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