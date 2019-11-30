Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии

Военный патруль РФ впервые прошел по новому маршруту близ города Кобани на севере САР, колонна преодолела 120 километров за четыре часа.

Так как абсолютным приоритетом является безопасность, на местности предварительно отработали разведчики, а затем — саперы, пулеметчики осмотрели территорию из люков «Тигров».

Уточняется, что в самом городе Кобани видны признаки постепенного возвращения к мирной жизни: открываются лавки, меняют асфальт, восстанавливают ЛЭП.

Напомним, в начале октября стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против бандформирований курдов и ИГ*, а 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, направленный на урегулирование ситуации вдоль сирийско-турецкой границы, который предусматривает совместное патрулирование территории.