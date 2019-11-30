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 Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии

Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии
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 Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии

Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии
4:46   30 Ноября 2019
Весь мир

Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии

Владимир Путин приглашен на планируемый саммит Арктического совета в Исландии

Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, намерена в 2020 году организовать в Рейкъявике саммит на высшем уровне, российский лидер Владимир Путин уже приглашен, сообщил РИА Новости глава исландского МИД Гудлейгур Тор Тордарсон.

Он заявил об этом на конференции высокого уровня «Чистый и глобальный Север» в Хельсинки.

«Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета. Надеюсь, это будет возможным, но увидим в ближайшие недели», — рассказал министр.

Относительно приглашения в Исландию президента России Тордарсон сказал: «Конечно. Думаю, это уже сделано». Он уже обсуждал этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву на этой неделе.

 

Напомним, Россия сменит Исландию на посту председателя Арктического совета в середине 2021 года.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #исландия #арктический совет

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